Дунаев: Дай Бог, чтобы наши айтишники победили наших бюрократов

Член общественного Болонского комитета Владимир Дунаев крайне скептично оценивает перспективы появления «хайтек-университета».









- Если новый университет будет не воспроизводить существующие образцы, а будет отличаться от существующих вузов, в большей степени будет ориентироваться на запросы работодателей, - можно только радоваться. Другое дело, что это уже не первая попытка: и белорусский Гарвард создавали, и правительственные комиссии – а воз и ныне там. «План Прокопени», изложенный после совещания, толковый и правильный. Вот только одна беда: результат обычно оказывается весьма и весьма разочаровывающим. Заявления о том, что у нас в образовании «бардак» сочетаются с заверениями о том, что у нас такое мощное образование, которому все завидуют, - логики никакой. Еще ранее намечалось основательное совещание по образованию в ноябре-декабре. Однако все планы никоим образом не привязываются к итогам PISA – международного исследования образовательных достижений (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA)— тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. – Ред.). Результаты PISA должны появиться в декабре – до этого момента по средней школе вообще бессмысленно проводить любое совещание. Об образовании много говорят безо всякой соотнесенности с результатами PISA.









Результаты исследования часто являются шоком для национального образования и во многих странах порождают желание серьезно исправить и улучшить политику и стратегию образования. А все разговоры безотносительно к результатам PISA свидетельствуют о том, что все они – несерьезные, всплески энтузиазма, которые мало что означают. Давайте по средней школе оттолкнемся от результатов PISA – а уже потом думать, как улучшать и исправлять ситуацию. Ранее января 2020 года такое совещание проводить бессмысленно, да и в январе еще рано – надо проанализировать само исследование и разработать адекватные меры реагирования.





- Весь ажиотаж вокруг IT-сферы: не наступаем ли мы на старые грабли, когда все вузы бросились готовить юристов-экономистов, которые в результате оказались никому не нужны на рынке труда?





- Нет. Совершенно нормальное желание улучшить ситуацию в образовании, однако такие попытки уже неоднократно предпринимались. Однако пока все попытки не дали результатов. Разве что в этот раз Парк высоких технологий, IT-компании смогут на себя переключить процесс разработки стратегии, управления: они ведь могут вывести подготовку IT-кадров из-под замшелых нормативов законодательной базы. Либо придать университету характер экс-территориальности, вывести его за рамки законодательства. Такое тоже возможно: сам Парк высоких технологий находится в особой законодательной зоне, если туда на таких же условиях удастся передать и подготовку кадров –будет просто замечательно.









Но тогда университет будет заниматься подготовкой кадров для IT-сферы, это не станет реформой образования в целом. Дай Бог, чтобы наши айтишники победили наших бюрократов. И в этот раз все не закончилось традиционно, когда они же пытались добиться изменений в подготовке кадров. В 2009 году не хватало 200 программистов – они обращались к Лукашенко за решением проблемы, через несколько лет уже не хватало 2 тысяч – проблема не решалась, потом не хватало 20 тысяч, а сейчас – непонятно, сколько не хватает. До сих пор все попытки решить проблему через президента ничем не заканчивались.





- А характеристики «бардак в образовании» вас уже не смущают?





- Уже нет. Они каким-то удивительным образом сочетаются с превознесением нашего образования как не нуждающегося в реформах. Лукашенко неоднократно говорил, что образовательные программы – это хлам, но при этом оказывалось, что наша школа едва не самая лучшая в мире. Конечно, бардак в школе. Но если власти в очередной раз просто заменят министра – бардак не станет ни меньше, ни больше. Кодекс об образовании много лет висит в неподвижном состоянии (может, и к лучшему: серьезные реформы там и не предусмотрены, незначительная косметика), все замерло. И это порождает кризис образования. Даже если и пытаются предпринимать определенные шаги, то делают слишком мало и слишком поздно, чтобы изменить ситуацию.



