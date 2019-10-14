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Поликлиники Минска будут работать по-новому

Минздрав реализует в учреждениях столицы пилотный проект «Заботливая поликлиника».

Его цель проста: в Министерстве здравоохранения добиваются уменьшения очередей перед кабинетами докторов, а также радеют за то, чтобы продолжительность общения пациента с врачом увеличивалась, пишет blizko.by

 

«Заботливая поликлиника» — новый подход в обслуживании пациентов. Проект предусматривает появление в поликлиниках «открытой регистратуры», потоки пациентов, обратившихся в стол справок, будут перераспределяться.
 
Он уже реализуется в нескольких столичных поликлиниках, там модернизируют регистратуру и закупают для «колл-центров» новое оборудование, сообщает tvr.by.
 
Анна Карелина
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