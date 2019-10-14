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Пару беглецов нашли в третий раз: Ромео и Джульетта прятались на хуторе под Гродно

13 октября сотрудники уголовного розыска Гродненского РОВД обнаружили несовершеннолетних в лесном массиве вблизи хутора у ж/д станции Житомля в Гродненском районе.

  

Напомним, 10 октября 15-летняя девушка ушла из квартиры и пропала. О ее парне информации не было.

Информация в правоохранительные органы поступила от хозяина заброшенного дома, жителя Гродно. Мужчина рассказал, что местные жители видели двух подростков, которые могли находиться именно в его нежилом доме.

Сотрудники милиции обследовали заброшенное строение. А позже с помощью служебной собаки в километре от дома несовершеннолетние были обнаружены в лесном массиве. Целыми и невредимыми подростки переданы родителям, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.


Это уже третье исчезновение молодых людей за непродолжительный отрезок времени. В первом случае они были обнаружены в лесном массиве вблизи деревни Могиляны, во втором– около агрогородка Олекшицы Берестовицкого района, пишет s13.ru.
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