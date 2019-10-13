«Особый статус, мегаполис»…

Епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. Фото: Алесь Достанко

На официальных городских мероприятиях не часто услышишь речи, которые звучат не протокольным языком. Вот что сказал владыка Антоний:





«Слуцк нужно знать. Его историю, его традиции. Нужно знать, какие храмы и памятники здесь находились когда-то. И как в семье своей мы знаем имена наших детей, точно так же мы должны твёрдо и чётко знать имена всего того, что было в городе Слуцке. И что, к сожалению, не сохранилось.

Вот мы освящаем сегодня памятник в честь собора святителя Николая. Вот мы каждый день и несколько раз в день проходим мимо этой горки, замчища древнего, где сейчас располагается городской Дом культуры и Дворец бракосочетаний, пишет kurjer.info









И мы должны знать, что в древности на этом месте был построен каменный храм. В XII веке. Вот если просто об этом так говорить, кажется, что это незначительно. Подумаешь, церковь в XII веке из камня.





Но в XII веке каменные храмы были только в Киеве, Новгороде и других мегаполисах тогдашней земли, Руси. Наличие каменного храма в XII веке здесь, на этой земле говорит об особом статусе города Слуцка.

Историю забывать нельзя. Сегодня мы освятили памятное изображение, скульптурное изображение собора святителя Николая Чудотворца. Вот на этой горке многое происходило. Много было разных храмов, но в конце концов на нашем замчище был построен собор. Большой храм /…/ Его купола были видны со всех точек города.





В 1934 году он был уничтожен, как и многие другие храмы. Всего исторически в Слуцке было около 25 храмов. Сохранился только один наш Михайловский собор.





Чтобы мы помнили о том, как был прекрасен наш город и что мы должны сделать, чтобы он был величественным, мы с вами открыли такое памятное изображение.





Если смотреть на него спереди, то можно перенести свой взгляд как раз на горку, где сейчас стоит Дворец бракосочетаний. Вот именно там исторически также располагался Николаевский собор.





Мы вспоминаем сегодня и о героях-освободителях Слуцка и Беларуси. В этом году 75 лет освобождения нашей земли. И это тоже благодарная память всем тем, кто отдал жизни за наших сродников, за наш город. Будем их помнить.





И будем осознавать, что от каждого из нас зависит жизнь нашего города. О Слуцке мы должны рассказывать. Слуцк мы должны показывать. Мы должны знать все его укромные уголки. И должны помнить, что вся его история так или иначе связана с христианством.









Сегодня читалось Евангелие в церкви, которое содержит всю суть Нового завета: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Это может стать лозунгом любого города. Но в Слуцке эта заповедь особенно актуальна. Потому что Слуцк — христианский город.





Когда исследователи из Петербурга приехали сюда в начале ХХ века, стали изучать наш город, они назвали его городом-музеем под открытым небом. Потому что всё, что здесь было, представляло исключительную ценность.





И представьте себе, значительная часть фондов Национального музея в Минске, она состоит из икон, которые были написаны в городе Слуцке и на территории современного Слуцкого района. Это шедевры живописи сакральной.

Будем помнить нашу историю и будем помнить, что история продолжается. Каждый из нас её творит и вершит.





Дай Бог, чтобы мы любили друг друга и любили наш город".





После свой речи владыка упомянул, что у Софии Слуцкой было трое детей, и он пригласил к её памятнику детей для того, чтобы они поздравили своих мам с завтрашним праздником — Днём матери.