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В доме престарелых устроили бойцовский клуб

Сотрудницы американского дома престарелых, расположенного в городе Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, заставляли стариков драться друг с другом. Об этом сообщает Fox News.

В пятницу, 11 октября, 32-летняя Мэрилин Латиш МакКей (Marilyn Latish McKey), 20-летняя Тонасия Ивонн Тайсон (Tonacia Yvonne Tyson) и 26-летняя Танешия Дешон Джордан (Taneshia Deshawn Jordan) были арестованы по обвинению в жестоком обращении с инвалидами.

Согласно судебным документам, в июне текущего года женщины смотрели на драку между 70-летней и 73-летней жительницами дома престарелых, снимали происходящее на видео и провоцировали их на конфликт. Сотрудницы не разняли драку даже после того, как одна из старушек начала просить о помощи.

Как только руководство дома престарелых узнало об инциденте, женщин уволили, пишет Лента.ру


«Когда речь идет о людях, которые не могут о себе позаботиться, мы обращаем на это дело особое внимание», — заявил журналистам полицейский, принимавший участие в расследовании. Руководство дома престарелых заявило, что ужесточит процесс приема на работу новых сотрудников.
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