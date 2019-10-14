Грабитель с битой напал на пенсионера, но был вынужден убегать

13 октября в агрогородке Вертелишки Гродненского района произошел инцидент. Сейчас он выглядит как анекдотичный, но это хорошо, что все завершилось без травм, пишет "Комсомольская правда"





18-летний местный житель утром в состоянии алкогольного опьянения с битой в руках подошел к случайному прохожему. Парень натянул себе на лицо майку и, угрожая битой, сначала стал требовал у незнакомого мужчины закурить, а потом и деньги. Получив отрицательный ответ, злоумышленник замахнулся, чтобы нанести удар битой.







