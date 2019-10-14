Победить рак невозможно. Так считает Нобелевский лауреат по химии

Линдал заявил, что опасные мутации и связанные с ними раковые опухоли чаще всего возникают в организме человека не из-за радиации, солнечного ультрафиолета или канцерогенов в еде, а из-за процессов, связанных с круговоротом кислорода и воды в организме.





Томас Линдал. Фото: EPA





«Я готов поставить деньги на то, что почти все случаи рака, известные медицине, возникают не из-за радиации, канцерогенов или ультрафиолета, а в результате естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом и появлением агрессивных форм кислорода», — отметил ученый.





Линдал добавил, что удалить кислород или воду из организма практически невозможно. Это значит, что и побороть рак в принципе тоже нельзя — только создать лекарства, которые позволят уничтожить опухоли эффективнее и безопаснее.









«Конечно, можно попытаться усовершенствовать те системы починки мутаций, которые открыли мы и наши коллеги. Я сильно сомневаюсь, что мы сможем решить эту проблему — данная система совершенствовалась природой на протяжении многих миллиардов лет. Для сравнения, нам пришлось потратить более десяти лет только на то, чтобы раскрыть механизмы работы лишь одного из многочисленных механизмов репарации ДНК. Крайне сомнительно, что мы сможем что-то придумать, что природа уже не опробовала и забраковала за это время», — подытожил Томас.