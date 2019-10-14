Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Прокопеня решил менять школьную систему. Смотрите, как

14 октября Александр Лукашенко провел совещание по развитию страны в диджитале. В итоге стало известно, что в Беларуси появится первый в СНГ IT-вуз. Чуть позже IT-бизнесмен Виктор Прокопеня опубликовал пост в facebook, в котором рассказал, как прошла эта закрытая «вечеринка». А заодно написал, что планирует изменить в беларуской системе образования.

– Президент подчеркнул, что в образовании бардак, и, если это не будет исправлено, то скоро у министерства образования будет новый министр, – пишетВиктор Прокопеня. – Образованию будет уделяться самое пристальное внимание и планируется проведение еще, как минимум одного совещания по этому вопросу.

Что бы мне хотелось обсудить на таком совещании:

- переформатировать Наблюдательный Совет Минобразования: добавить независимых экспертов, пересмотреть состав и структуру.

- разрешить спонсорскую помощь в учреждения образования (УО) по упрощенной схеме: они без проблем принимают от компаний софт, сертификаты на курсы и т.д.

- выявить бюрократическую документальную нагрузку на педагогов: провести независимый аудит документооборота в системе образования.

- в сфере образования не вводить новых лицензий и регулирования – достаточно того, что есть: отрасль должна быть свободна для быстрого развития.

- упростить аккредитацию для частных УО: их можно перевести в ПВТ и наделить статусом «экспериментальной» площадки.

Ввести типовой договор между школой и родителями:

- разграничить, кто за что отвечает, прописать возможные конфликтные ситуации и пути их разрешения. Территория школы – зона ответственности педагогов, вне – родителей, которых нужно вовлечь в образовательный процесс.

- разработать алгоритмы работы в ситуации с противоправными действиями ученика в отношении учителя или других учеников. Методики, которые есть, не работают.

- изменить структуру УО в стране: убрать районные отделы образования, подчинить все управления образования Минобразования. Дать каждой школе свой баланс, счет в банке, обязать публиковать отчетность и систему премий учителям.


Сделать открытой статистику по направлениям деятельности системы образования, включая вопросы охраны детства, защиты детей и их прав. Дополнить сайты всех организаций системы Минобразования разделами «Статистика» и обновлять их.

Публиковать данные о финансировании школы и расходах: это усилит доверие родителей к администрации, поможет понять потребность в финансировании:

- поднять учителям зарплату: средняя зарплата учителя 886 руб. Средняя зарплата в стране 1117 руб. Нужно $186 млн в год, чтобы поднять зарплату учителей до средней в стране. По мировому опыту – как только зарплата учителя сравнивается со средней, система образования качественно меняется.

- сделать прозрачным премирование педагогов: они часто не знают, за что получают деньги, все на откупе руководителя, что рождает любимчиков и угнетаемых.

- внедрить в школах дистанционное образование, упростить и сделать электронным договор о таком обучении: так дети из разных стран смогут учиться у нас.

- максимально оцифровать контент: учебная программа должна быть доступна из любой точки мира, в любое время, с любого устройства.

- сделать работу над заданиями командной: большинство заданий ученики делают индивидуально. Нужно добавить занятия, где они решают проблемы в группах.

- ввести раннюю профилизацию: привлечь к этому компании, заинтересованные в выявлении одаренных детей. Дети должны понимать, как будет выглядеть их будущая профессия – посещая предприятия, могут сделать осознанный выбор.

- пересмотреть учебники: адаптировать под нас лучшие иностранные пособия и пригласить лучших мировых авторов к созданию белорусских учебников.

Разрешить педагогам формировать до 30% тем по своим предметам:

- в старших классах разрешить ученикам выбирать до 30% дисциплин, отказываться от одних в пользу других.

- ввести в школах «Основы ведения бизнеса».

- университетскую программу дополнить дисциплинами, чтобы с дипломом бакалавра получать диплом по бизнес-администрированию (по желанию) и многое другое.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru