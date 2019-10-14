Первое транспортное кольцо в Минске закончат строить в 2021 году

Дорожные работы на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого начнутся в декабре 2019 года.





Как отметил главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж, ул. Толстого расширят и реконструируют. Протяженность отрезка составит 700 м, что разгрузит движение со стороны проспектов Дзержинского и Жукова. После чего возможна реконструкция самого длинного путепровода в городе.





По его словам, там будет ряд объектов, которые подпадают под снос – 48 хозпостроек, зданий и сооружений, на их месте будет построена обводная ветка с Брестского направления железной дороги, а также железнодорожный путепровод.