



Так, Д. 6 августа 2019 года прибыл из Турецкой Республики в Минск, а затем на автобусе - в Молодечно.





По дороге к дому своей белорусской супруги обвиняемый купил в магазине кухонный нож. Увидев жену на улице, он переложил нож из сумки в карман и начал преследовать ее. Настигнув потерпевшую возле остановки общественного транспорта, обвиняемый сшиб ее с ног, нанес удары кулаком по лицу и рукам.





Когда потерпевшей удалось подняться и отбежать в сторону, Д. выбросил на землю содержимое дамской сумочки. Увидев там паспорт жены, он порвал его руками и порезал ножом.





Затем с ножом в руках побежал за женой, угрожая ей убийством. При этом потерпевшая реально восприняла угрозу и опасалась ее осуществления.





В судебном заседании установлено, что молодые люди в сентябре 2017 года заключили брак в г.Анталья Турецкой Республики и проживали там совместно.





Вскоре жена вернулась в Беларусь. Супруги продолжали общаться по мессенджеру WhatsApp.





Муж несколько раз прилетал к ней и некоторое время проживал в квартире тещи. Узнав, что супруга собирается уезжать на работу за границу, Д. стал направлять ей сообщения с угрозами.









В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме.





С учетом представленных обвинением доказательств суд Молодечненского района признал Д. виновным в угрозе убийством по ст.186 и умышленном уничтожении чужого паспорта по ст.378 Уголовного кодекса Республики Беларусь.





По совокупности преступлений Д. назначено окончательное наказание в виде 2 месяцев ареста.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.