Киллер назвал причину убийства Михаила Круга

Банду Ломовских в криминальной хронике 90-х называли еще «Тверские волки» из-за похожих татуировок с мордой хищника. Александр Костенко, он же Лом, вместе с другом Анатолием Осиповым в середине 90-х сколотил беспощадную банду и открыл сезон охоты на всех, кто осмеливался перейти им дорогу.





Александр Агеев: «Всеми этими понятиями, по которым там жили или старались жить все эти представители воровской, понятно, мы их не придерживались. У нас был только один закон — закон силы. Без него, без этого закона чего-то было бы добиться даже в то время невозможно просто».





Осенью 1998-го Александр Агеев стал личным телохранителем самого Лома. Выполнял широкий спектр финансовых поручений — «забить стрелку», «наехать», «отжать», «поставить на счетчик». Через пару месяцев Агеев и сам не заметил, как на его руках появилась первая кровь.





Александр Агеев: «Первый человек, в убийстве которого я участвовал, я даже не знал, что мы его убили. Потому что там был один сутенер, который занимался проститутками, и он не работал, не платил за „крышу“». Вывезли его в лес, в лесу в ходе беседы били его и объясняли, как надо работать и кто в городе хозяин. Он вроде понял, но так получилось, что один из нас ему нанес битой в голову. От этого удара, как оказалось по экспертизе, он умер.





Карьера стремительно шла в гору. К 2000 году он уже был правой рукой Лома. По словам Агеева, банда действовала дерзко, не заботясь о последствиях. Все равно главарь потом решит все вопросы.





Александр Агеев: «Мы не профессиональные киллеры. А просто мы чуть получше стреляли и все. А так обычные бандиты. Я серьезно говорю, ничего профессионального в наших действиях не было. Просто наглость, что есть Костенко, который всегда прикроет. Не было никакого почерка, это была безбашенность и наглость. И все».





Вся банда жила на проценты от того, что им отчисляли за «крышу». Отдельный гонорар за убийства никому не платили. Поначалу Агееву было все равно, в кого стрелять. Но после очередного убийства он попросил отправлять его на разборки только с особо важными персонами.









Александр Агеев: «Там был человек, просто обычный коммерсант. И после этого я уже поговорил с Костенко, что в таких акциях и уж тем более ни женщин, ни детей я убивать не буду никогда. И с тех пор все. За что меня судили, это или представители, или криминального мира, или лидеры группировок».





Старые короли преступного мира со всеми своими «понятиями» беспредельщикам Лома были не указ. Поэтому короля шансона не спасла даже близкая дружба с вором в законе Сашей Севером. 30 июня 2002 года Агеева отправили в дом Михаила Круга. Задание Лома звучало так — ограбить знаменитого музыканта.





Александр Агеев: «Я был с ним знаком. Видел его раза 2–3, когда он приезжал к Костенко. Так-то я с ним не общался. Я такую музыку не слушаю. Так что мне вообще было без разницы, кто он там и что. Я знал, что есть такой Круг, поет какой-то шансон, друг Костенко и все».





На дело Александр Агеев пошел с Дмитрием Веселовым. В группировке Костенко они были напарниками.





Александр Агеев: «Ну обычно в области стрелял я, а в Твери стрелял Веселов. Потому что в Твери я очень часто с Костенко ездил по разным людям на разные встречи. Ну и чтобы лицом, скажем так, не мелькать. Вот такое у нас было распределение».





Ходили слухи, что накануне Михаил Круг получил солидный гонорар. Но это только повод. Лом хотел заставить певца платить дань регулярно. Агеев с Веселовым должны были проникнуть в дом певца и похитить ценные вещи: антиквариат, дорогие старинный иконы.





Александр Агеев: «Он объяснил: потому что он его сколько поддерживал, помогал и с раскруткой дисков, и со студией звукозаписи, которая у нас в Твери находится. Он же тоже ему там все организовывал и ожидал, что отдача от него будет намного больше, чем получилось».





Киллер уверяет: убивать музыканта никто не собирался, однако Круг с женой Ириной неожиданно вернулись домой.







