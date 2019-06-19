И тогда встает новый вопрос: почему ошибки должностных лиц становятся проблемами простых граждан? Или это не ошибки, а обычный "коридорный" подход, при котором никто дальше своего носа смотреть не желает?





В редакцию Автобизнеса обратился читатель, который свое авто приобрел, считай, у государства - в ТД "Восточный". Но вот казус: то же самое государство не захотело купленный у него же автомобиль поставить на учет. В проблеме разбирался Владимир Аплевич.





Сергею (имя изменено по просьбе героя) для работы был необходим грузовой "каблучок". Мужчина нашел в интернете объявление о продаже подходящего авто. Машина продавалась в "конфискате". Сергей приехал на площадку, осмотрел автомобиль, внес необходимую сумму для участия в аукционе и стал ждать день торгов.









30 августа 2019 года мужчина стал обладателем грузового Ford Escort 1997 года выпуска. За машину он заплатил чуть больше тысячи рублей.





Ему выписали счет-справку, выдали временные номерные знаки и предупредили, что в двухнедельный срок автомобиль необходимо зарегистрировать.





За две недели Сергей привел автомобиль в работоспособное состояние и отправился в ГАИ.





"При регистрации во время прохождения осмотра у инспектора возникли вопросы к читаемости номера кузова. Мне сказали, что VIN не читается", - рассказывает Сергей.





Сотрудник ГАИ предложил Сергею попробовать самостоятельно очистить номер в надежде на то, что после этих действий появится возможность увидеть все символы и зарегистрировать автомобиль.





"Я очистил его от ржавчины, но это не помогло. При вторичном осмотре инспектор не смог разглядеть номер и отправил машину на экспертизу".





По словам Сергея, при покупке машины он не смотрел на номер кузова: "Я был уверен, что при покупке машины у государства проблем с документами и регистрацией просто быть не может. Тем более на сайте было указано, что автомобиль продается без каких-либо ограничений по регистрационным действиям".





После неудачной попытки зарегистрировать авто Сергей направился в ТД "Восточный". "Что вы мне продали, если я не могу поставить автомобиль на учет?" - спросил Сергей.





На что ему предоставили копию экспертного заключения от 19.06.2019, заверенную "Белсудэкспертобеспечением".





В пункте 10 документа говорится об идентификации автомобиля. К состоянию номера кузова, как и к его идентификации, у эксперта-оценщика тремя месяцами ранее, по всей видимости, вопросов не возникло.





Кроме этого документа Сергею выдали акт осмотра от 6 июня 2019 года. В документе, в строке "неисправности", была внесена информация о прогнившем капоте. О поврежденном коррозией номере кузова снова ни слова.





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По словам Сергея, получить внятный ответ, на каком основании эксперты смогли идентифицировать авто, у которого номер кузова был сильно поврежден коррозией, ему не удалось. Мужчина предполагает, что сделали это по двум дублирующим табличкам.





Среди прочих документов у Сергея была копия запроса Торгового дома "Восточный" на получение информации из ГАИ. В ответе на запрос Госавтоинспекция сообщила, что автомобиль не числится в базе данных похищенного транспорта.





"Как мне удалось выяснить, перед тем как выставить авто на продажу с аукциона, сотрудники ГАИ не производят его осмотр на предмет возможности идентификации. ГАИ лишь дает ответ на запросы о нахождении авто в розыске. Выходит, что с любым автомобилем из "конфиската" может произойти подобная история", - делает вывод Сергей.





Не добившись правды у ТД "Восточный", Сергей был вынужден проходить экспертизу и оплачивать ее самостоятельно.





Вариант попробовать вернуть покупку "конфискату" и забрать деньги Сергей не рассматривал, так как, по его словам, он уже успел вложить в машину сумму не меньше ее стоимости. "Многие вещи я делал сам, чеки не сохранял, поэтому понимал, что, если мне и удастся вернуть им машину, я все равно останусь в "минусе".





"С экспертизой оказалось не все так быстро, - рассказывает Сергей. - В Минске очередь на прохождение данной процедуры растягивается примерно на месяц. Далее в срок до 30 дней выносится решение."





Но поскольку Сергею машина нужна была для работы, он стал искать варианты, как пройти экспертизу быстрее. В итоге автомобиль проходил ее в Слуцке - там очередь меньше. "Мне пришлось потратиться не только на оплату самой услуги, но и на поездку в Слуцк".





Автомобиль Сергея прошел все необходимые процедуры. В результате экспертизы было установлено, что номер кузова не подвергался изменениям. А также что, несмотря на значительную утрату рельефа и наличие искажений, сохранившихся фрагментов штрихов достаточно для уверенного прочтения данных знаков.









В итоге у этой истории вполне благополучный конец.





Но урок из нее стоит извлечь каждому: приобретая транспортное средство у кого бы то ни было, покупатель должен быть предельно внимательным и не лениться лишний раз проверить не только общее состояние авто, но и достоверность документов и вид номера кузова.