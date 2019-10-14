Во вселенной комиксов DC Джокер — главный антипод Бэтмена, его извечный злой соперник. Вышедший недавно на экраны фильм Тодда Филлипса “Джокер” с Хоакином Фениксом в главной роли — сольная история главного злодея Готэма. От него можно было бы ожидать каких-то стандартных ходов, свойственных супергеройским фильмам, которые сейчас массово снимаются в Голливуде, однако “Джокер” — это не совсем кино о супергероях. Даже не так, это точно не кино о супергероях и суперзлодеях. Здесь нет захватывающих спецэффектов и крутых батальных сцен, финальной битвы героя с антиподом, да и хеппи-энда тоже. Зато есть социальная драма, психологический триллер и главный герой, судьба которого вызывает эмпатию и сочувствие, но поступки могут вызвать шок и отвращение.





До Джокера в исполнении Хоакина Феникса самым известным киновоплощением этого героя был Хит Леджер в “Темном рыцаре” (2008). За эту роль актер даже удостоился “Оскара” (посмертно) за лучшую роль второго плана. Но все-таки Джокер в исполнении Леджера, как и персонаж Джека Николсона из “Бэтмена” (1989), – это харизматичные и по-своему обаятельные, однако откровенно негативные фигуры. Герой Хоакина Феникса — глубоко несчастный и психически больной человек, который становится на путь зла лишь потому, что общество не оставляет ему другого выбора своими безразличием и жестокостью. На протяжении всего фильма мы наблюдаем трансформацию безобидного парня со странностями, который мечтает о карьере стендап-комика, в убийцу-психопата. И эту метаморфозу Феникс отыгрывает поистине блистательно.









“Джокер” — кино о взаимоотношениях индивида с условным “социумом”. Артур Флек, как зовут главного героя до его трансформации в Джокера, — представитель социальных меньшинств. У него психическое расстройство, он регулярно наблюдается у врача и получает лекарства по рецепту. Для большинства же он просто странный парень, над которым можно и жестоко пошутить, или даже избить. Ведь что он может сделать в ответ? Неслучайно единственный персонаж фильма, который проявляет к Артуру хоть какую-то эмпатию, – это его коллега по работе, лилипут Гэри, который не понаслышке знает, что такое насмешки и издевательства.





Отличительная черта Артура — постоянные и внезапные приступы смеха, которые являются признаком неврологического расстройства, вызванного тяжелой травмой головы, полученной в детстве от побоев отчима. Но для окружающих этот смех — лишь непонятная странность, ответить на которую можно хамством или даже ударом под дых. Кстати, об ответственности общества за воспитание злодеев, которые решают мстить за полученную боль, говорится и в первой серии нового сезона мультсериа “Южный парк”. В эпизоде, когда миграционная служба США организовывает концлагерь для мексиканских детей, ожидающих депортации, один из героев мультфильма Кайл Брофловски говорит чиновникам: “Вы воспитываете джокеров-мексиканцев”.





Создатели фильма не обходят стороной и тему социальной справедливости и классового расслоения общества. Сам того не желая, Артур Флек вдохновляет жителей Готэма на бунт за улучшение социальных условий, а клоунская маска становится символом протеста. Бизнесмен и политик Томас Уейн, отец Бэтмена, если и не крайне негативный персонаж, то и симпатий особых не вызывающий. Он собирается стать мэром города, чтобы спасти его от хаоса, и в то же время называет своих оппонентов “жалкими клоунами”, которые просто завидуют ему и другим более успешным людям.









В отношении фильма уже звучат обвинения в излишней жестокости, хотя крови и насилия в нем не больше, чем в любом фильме Тарантино. Если вам надоели глянцевые супергеройские блокбастеры, в которых сразу понятно, где добро, а где зло, да и результат тоже предсказуем, идти на "Джокера" стоит. Равнодушным этот фильм точно никого не оставит.



