Ума палата: сушили одежду над газовой плитой - чуть не сгорела квартира
Вечером 13 октября спасатели тушили пожар в квартире по улице Хмелевского в Минске.
Как сообщает МЧС, звонок о возгорании поступил воскресным вечером в 23.59. Оказалось, горит кухня в однокомнатной квартире на первом этаже многоэтажки по улице Хмелевского.
Загорание имущества на площади в 6 квадратных метров потушили через 10 минут после сообщения. Огонь повредил имущество, квартира закопчена.
Предварительная причина пожара - квартиросъемщик сушил белье над включенной газовой плитой.
11:35 14/10/2019