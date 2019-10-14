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Ума палата: сушили одежду над газовой плитой - чуть не сгорела квартира

Вечером 13 октября спасатели тушили пожар в квартире по улице Хмелевского в Минске.

Как сообщает МЧС, звонок о возгорании поступил воскресным вечером в 23.59. Оказалось, горит кухня в однокомнатной квартире на первом этаже многоэтажки по улице Хмелевского.

Загорание имущества на площади в 6 квадратных метров потушили через 10 минут после сообщения. Огонь повредил имущество, квартира закопчена. 


Предварительная причина пожара - квартиросъемщик сушил белье над включенной газовой плитой.
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