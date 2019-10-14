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Сильнейшая метель обрушилась на США и Канаду: отменены авиарейсы и занятия в школах

Местами за сутки выпало три месячных нормы снега.

Температура воздуха ниже климатической нормы.  На дорогах заносы. Скорость ветра в Виннипеге превышала 23 метра в секунду. Обесточены десятки тысяч зданий. Сообщается об одном пострадавшем. 

В аэропортах задержаны рейсы. Отменены занятия в школах. Из-за стихии власти канадской провинции Манитоба объявили режим чрезвычайной ситуации. Местные службы работают над устранением последствий снегопада.
Источник: tvr.by
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