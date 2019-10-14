Температура воздуха ниже климатической нормы. На дорогах заносы. Скорость ветра в Виннипеге превышала 23 метра в секунду. Обесточены десятки тысяч зданий. Сообщается об одном пострадавшем.





В аэропортах задержаны рейсы. Отменены занятия в школах. Из-за стихии власти канадской провинции Манитоба объявили режим чрезвычайной ситуации. Местные службы работают над устранением последствий снегопада.