Вымирание пчел: проблема, которая ужалит каждого





Немецкая волна объясняет причины и поиски решения проблемы.





Проблема вымирания пчел добралась до России: в 2019 году российские пчеловоды соберут меда меньше, чем в прошлом, как предсказывают эксперты. Причина очевидна: за текущий год число пчелиных семей, только по официальным подсчетам, сократилось на 40 тысяч - это примерно полтора миллиарда насекомых.





Неофициальные цифры могут быть намного выше, говорят в институте биохимии и генетики РАН из Уфы. В России производится в среднем около 100 тысяч тонн меда. Потери составят, по экспертным оценкам, пятую часть этого объема. Вымирание пчел грозит не только подорожанием собранного в России меда: наверняка на рынке появится больше фальсифицированных продуктов.





Почему вымирание пчел - это большая проблема

В Германии проблема вымирания пчел тоже актуальна, но речь идет не о сокращении числа медоносных пчел. После того, как в 90-е годы после объединения Германии популяция домашних пчел резко снизилась, в последние годы их численность растет.





Растет и число самих пчеловодов - их стало больше, чем за все последние тридцать лет. В среднем на каждого владельца ульев, а их в Германии почти миллион, приходится около семи пчелиных семей, в каждой - от пяти до сорока тысяч насекомых.





Тем не менее в Германии ничуть не меньше, чем в России, обеспокоены проблемой вымирания пчел, но не из страха потерять урожай меда, а потому, что пчелы выполняют важнейшую для сельского хозяйства и для всей экосистемы функцию: опыление цветущих растений. В Европе от услуг мохнатых насекомых, по подсчетам биологов, зависит до 80 процентов коммерческих насаждений. Нет пчел - нет урожая, всё просто.









В мире вымирают дикие пчелы. И вообще насекомые

При этом важную роль играют далеко не только медоносные пчелы. Хотя это и многочисленный вид в пчелином роду, но лишь один из почти 25 тысяч видов, насчитываемых в мире. Только в Германии их насчитывается больше 560 видов: это дикие пчелы, большинство из них мед не производят.





Но если численность медоносных пчел по всему миру остается более или менее стабильной (где-то сокращается, где-то увеличивается), то количество диких пчел драматически снижается практически везде. Когда специалисты говорят о вымирании пчел, то имеют в виду диких пчел.





Вымирание коснулось всех насекомых: по подсчетам ученых, масса насекомых в мире с 1990 года уменьшилась на 75 процентов. В Германии больше половины всех видов диких пчел занесены в "Красную книгу", их выживание - под угрозой. Каждый третий вид в ближайшие четверть века, по прогнозам биологов, исчезнет полностью.





Считается, что причины вымирания пчел изучены недостаточно. В качестве примера можно привести обнаруженное в 2006 году явление, когда в США медоносные пчелы массово начали покидать ульи и не возвращались. Этот феномен получил название "синдром разрушения пчелиных семей" и с тех пор наблюдается регулярно.





Достоверно известно, что причиной тому послужили несколько факторов. Похоже, больше всего пчелы страдают от интенсивного ведения сельского хозяйства с применением пестицидов. Именно использование химикатов для борьбы с сорняками эксперты в России считают главной причиной массового вымирания медоносных пчел в этом году.





Вторая причина, связанная с сельским хозяйством, - увеличение посевов монокультур и, в более широком смысле, уменьшение биоразнообразия. Некоторые виды пчел, которые собирают нектар или пыльцу только с определенных видов цветов, оказываются без привычной пищи. Дороги заасфальтированы, лесные хозяйства не заинтересованы в том, чтобы оставлять в лесу упавшие деревья. В итоге насекомым негде прятаться и размножаться.





Другая проблема, особенно для медоносных пчел, - клещи варроа, которые распространились из Китая по всему миру и против которых пчелы оказываются зачастую бессильными.





Как спасти пчел: "зеленые" остановки и мобильные приложения

О проблеме вымирания пчел говорят в последние несколько лет всё активнее. Самым логичным шагом в борьбе за их выживание считаются меры по ограничению использования пестицидов. Евросоюз с 2018 года полностью запретил использование трех видов неоникотиноидов – инсектицидов, которые призваны уничтожать тлю и других вредных насекомых. Проблема в том, что эти средства привлекают и пчел и наносят им серьезный вред: они, например, перестают ориентироваться в пространстве. Но запретов мало, говорят критики, необходимо переосмыслить принципы ведения сельского хозяйства.





Тема пчел объединила в Германии экспертов-биологов, чиновников, крупные концерны и простых граждан. Считается, что примером того, как надо действовать, станет петиция "Спасите пчел", которую в Баварии подписали 1,75 миллиона человек (в этой земле всего 13 миллионов жителей). Народная инициатива, которая легла в основу петиции, в июле 2019 года стала законом.









Новый закон требует: больше фермерских хозяйств, которые выращивают экологически чистые продукты, больше диких лугов и меньше пестицидов - в природоохранных зонах их применение теперь запрещено. Следующей федеральной землей, в которой идут обсуждения подобной инициативы, стал Баден-Вюртемберг. Аналогичная петиция официально стартовала в этом году на территории всего Евросоюза.





Идей для того, чтобы вернуть насекомым необходимое им пространство, хватает. Ученые из университета в Ольденбурге пытаются создать такие луга для коров, чтобы сохранить питательные свойства, но высеивать столько цветущих растений, чтобы на них могло жить большее, чем сейчас, количество насекомых.





Многие города в Германии берут пример с голландского Утрехта, где на крышах остановок общественного транспорта разбиты сотни "зеленых островков".





Любовь к мохнатым насекомым обнаруживается и в неожиданных местах: бесплатные пакетики с семенами для растений, которые любят дикие пчелы, регулярно раздают крупные немецкие сети продуктовых магазинов.





А министерство сельского хозяйства Германии завело специальное "пчелиное" мобильное приложение для смартфонов, в котором рассказывает, как обычные жители могут помочь насекомым выжить в городе - например, реже косить траву и создавать в своих садах больше мест, пригодных для их жилья.





Но пока тренд не изменился, общая биомасса насекомых сокращается в мире на 2,5 процента - ежегодно.