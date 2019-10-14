В честь Ольги Токарчук в Кракове посадят лес





Власти Кракова отметят присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год польской писательнице Ольге Токарчук оригинальным способом. В районе города Нова Хута будет создан лес под названием «Prawiek», название которого соотносится c одной из книг писательницы — «Правек и другие времена».





В лесу будет посажено 25 000 саженцев дуба, липы и бука.





Михал Залевский, пресс-секретарь бюро программы «Краков — город литературы ЮНЕСКО» подчеркнул: «Ольга Токарчук в своих книгах, а также во время встреч с читателями всегда подчеркивала, что тематика прав животных, экологического кризиса чрезвычайно важна не только для нее, но и для всего мира».









Посадка деревьев запланирована на 29 октября. Лес, посаженный в честь писательницы, является инициативой мэра Кракова, городского совета по экологическим вопросам.