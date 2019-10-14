Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В честь Ольги Токарчук в Кракове посадят лес

29 октября в Кракове посадят лес в честь Ольги Токарчук, лауреата Нобелевской премии по литературе. .

    

Власти Кракова отметят присуждение Нобелевской премии по литературе за 2018 год польской писательнице Ольге Токарчук оригинальным способом. В районе города Нова Хута будет создан лес под названием «Prawiek», название которого соотносится c одной из книг писательницы — «Правек и другие времена».

В лесу будет посажено 25 000 саженцев дуба, липы и бука.

Михал Залевский, пресс-секретарь бюро программы «Краков — город литературы ЮНЕСКО» подчеркнул: «Ольга Токарчук в своих книгах, а также во время встреч с читателями всегда подчеркивала, что тематика прав животных, экологического кризиса чрезвычайно важна не только для нее, но и для всего мира».


Посадка деревьев запланирована на 29 октября. Лес, посаженный в честь писательницы, является инициативой мэра Кракова, городского совета по экологическим вопросам.
Польское радио
Поделиться
Последние известия


Блоги
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Владимир Подгол
Как Макея на границе раздели
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru