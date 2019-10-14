Ужас! Житель Волковыска до смерти избил родную мать
Жителя Волковыска подозревают в том, что он до смерти избил свою мать.
Заведено уголовное дело за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. 32-летний мужчина задержан.
Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошел 11 октября. В милицию поступила информация от медиков, что в одном из домов умерла 63-летняя женщина.
Прибывшие на место правоохранители заподозрили, что смерть имеет криминальный характер.
На следующий день задержали сына погибшей женщины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
09:00 14/10/2019