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Ужас! Житель Волковыска до смерти избил родную мать

Жителя Волковыска подозревают в том, что он до смерти избил свою мать.

Заведено уголовное дело за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. 32-летний мужчина задержан.

Как сообщает Следственный комитет, инцидент произошел 11 октября. В милицию поступила информация от медиков, что в одном из домов умерла 63-летняя женщина. 

Прибывшие на место правоохранители заподозрили, что смерть имеет криминальный характер.

На следующий день задержали сына погибшей женщины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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