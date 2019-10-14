В Гродно проведут эксперимент со светом





Для эксперимента на одной из улиц или в парке установят столб, работающий на солнечных батареях. Это позволит отказаться от проведения кабелей в новые парки или труднодоступные места, сообщил заместитель председателя горисполкома Андрей Болтрик. Пример взяли с Киева, где используется такой метод освещения. Если эксперимент окажется удачным, такую систему могут внедрить в городских парках, пишет "Вечерний Гродно".



