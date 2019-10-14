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В Гродно проведут эксперимент со светом

В городе попробуют новый метод освещения улиц и парков.


Для эксперимента на одной из улиц или в парке установят столб, работающий на солнечных батареях. Это позволит отказаться от проведения кабелей в новые парки или труднодоступные места, сообщил заместитель председателя горисполкома Андрей Болтрик. Пример взяли с Киева, где используется такой метод освещения. Если эксперимент окажется удачным,  такую систему могут внедрить в городских парках, пишет "Вечерний Гродно". 
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