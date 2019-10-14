Научные сотрудники BEROC провели любопытное исследование на тему «Гендерный разрыв в зарплатах: государственный сектор против частного». Беларусь сталкивается с проблемой неравенства зарплат мужчин и женщин, причем этот разрыв только увеличивается из года в год. Так, по данным Белстата, разница в заработной плате составила 19% в 2000 году, в 2015-м она выросла до 23,8%, в 2017-м достигла 25,4%. А в 2018 разрыв составил уже 27,3%!





Эксперты BEROC проанализировали и результаты исследования 2017 года «Поколения и гендер», которое прошло в Беларуси при поддержке Европейской экономической комиссии ООН. В нем приняли участие 10 тысяч белорусов из разных регионов страны в возрасте от 18 до 79 лет. Цифры получились чуть меньше, но исследование подтвердило существующую разницу.









- Анализ показывает, что заработная плата женщин ниже, чем заработная плата мужчин. Средний гендерный разрыв в заработной плате равен 22,6%, и он значительно увеличился по сравнению с 9% - в 1996 году и 17,8% - в 2006 году, - говорится в исследовании.





Уровень образования и опыт работы помогают немного уменьшить эту разницу, но она все равно неизбежно увеличивается в зависимости от сферы деятельности, говорят эксперты. Чем выше зарплаты в сфере, тем более заметен будет гендерный разрыв в них.





- Уровень женского заработка ниже мужского независимо от рода занятий, образования, опыта работы и типа организации. Кроме того, разница в зарплате мужчин и женщин меньше для работников низкооплачиваемых профессий, но увеличивается к концу распределения доходов, - объясняют в докладе сотрудники BEROC Мария Акулова и Олег Мазоль.





Это также подтверждается данным Статистического комитета. Так, в самой высокооплачиваемой IT-сфере женщины получают только 55,9% от зарплаты мужчин, это самый большой разрыв в зарплатах. А вот разница в зарплатах в деревообработке - чуть больше 5%.





Почему так происходит? Прямой зависимости между опытом, образованием и разрывом в зарплатах мужчин и женщин нет.





- Это говорит о том, что разделение профессий на «женские» и «мужские» играет незначительную роль в разнице зарплат. Во многом она обусловлена необъяснимыми факторами, которые с высокой долей вероятности можно отнести к дискриминации, - подытожили эксперты.





Образованных женщин больше, но среди руководителей - почти одни мужчины





Идеальной страны, где женщины получают столько же, сколько и мужчины, пока нет. По глобальному исследованию ООН, женщины зарабатывают 77 центов на каждый доллар, заработанный мужчиной, за одинаковую работу. Но некоторые приблизились к идеалу - например, в Бельгии и Италии разрыв всего 10%. То есть при прочих равных женская зарплата в среднем составляет 90% от мужской.









Согласно данным Международной организации труда, самый большой разрыв в зарплатах в 2018 году был в Пакистане - 62,5%. А вот в Таиланде и Сьерра-Леоне женщины получают больше (на 2,5 и 5,5% соответственно), но и средние зарплаты там невысокие.





Что примечательно, в отличие от других стран с переходной экономикой, в Беларуси наиболее ярко проявляется гендерный разрыв в зарплатах на заводах и других государственных предприятиях, а не в частном бизнесе. Одной из причин эксперты дисбаланса называют советское наследие, от которого Беларусь пока не может избавиться.





- Работа частных компаний в Беларуси регулируется более строго, чем в других странах с переходной экономикой, что не дает им возможность устанавливать низкие зарплаты. Кроме того, частные компании работают в условиях более сильной конкуренции (по сравнению с государственными), что вынуждает их точнее оценивать личную эффективность работника, тем самым уменьшая гендерный разрыв в оплате труда.





В свою очередь, патерналистское отношение (оправдание отношением покровительства более сильного над слабым. - Авт.) к женщинам, сохранившееся со времен Советского Союза, еще больше увеличивает разрыв в зарплатах женщин и мужчин в госсекторе, - констатируют эксперты.





В белорусском госсекторе существуют эффекты «стеклянного потолка» (барьер к достижению престижных должностей) и «липкого пола» (долгое застревание в низкооплачиваемой и подчиненной должности, без возможности продвижения по службе) для женщин.





При этом, по статистике Белстата, белорусские работницы более образованны - у 38% есть высшее образование, в то время как мужчины обычно прекращают обучение на уровне училища или техникума, высшее образование из них получили только 27%.





Кроме более высокой квалификации, женщины всегда были более трудолюбивы. Так, 84% трудоспособных дам имеют работу, у мужчин этот показатель - 82%.





- Если говорить о мировых тенденциях, это уникальный случай, когда уровень занятости женщин выше, чем у мужчин. Такая тенденция не совсем характерна для стран мира, - объясняла ранее зампредседателя Национального статистического комитета Елена Кухаревич.





Получается, работающих женщин с хорошим образованием и опытом больше, но их заработки в целом на четверть меньше мужских. Проведем примерный расчет «мужских» и «женских» зарплат.





Средняя зарплата в августе была 1117 рублей 80 копеек, количество работающих мужчин и женщин примем одинаковым. Получается, что мужчины в среднем зарабатывают - 1276 рубля, женщины - 957 рублей. А это целых 319 рублей разницы!





- На данный момент недостаточно изменений, выполненных белорусским правительством для того, чтобы уменьшить дискриминацию по половому признаку, и потребуются дополнительные усилия, чтобы справиться с этой проблемой, - говорится в отчете Марии Акуловой и Олега Мазоля.





Как бороться с дискриминацией на работе?





- Хороший пример показывают североевропейские страны, - комментирует HR-эксперт Валерий Кичкаев. - Например, в Швеции есть «компэндбены» (специалисты по оплате труда), которые занимаются тем, чтобы такой несправедливости не было. Если контролирующие органы обнаружат отличия в оплате труда по гендерному признаку - последует очень строгое наказание. Но надо сказать, что успеха в Скандинавии добились в том числе за счет активной позиции самих женщин.





Другое дело у нас, где ситуация «получать меньше» устраивает многих женщин. Они активно поддерживают стереотип «мужчина - добытчик», он должен зарабатывать и обеспечивать семью. Кстати, мужчины живут меньше женщин не только потому, что злоупотребляют алкоголем и курят, а потому, что на них лежит бОльшая ответственность (мужчины реже уходят на больничный и т. д.), причем с детства, когда мальчикам дают установку «не плакать».





Женщина, рассчитывая на поддержку мужчины, естественно, во время собеседования будет не так настойчива и будет соглашаться на менее выгодные условия, иногда специально демпингуя, чтобы выиграть конкуренцию.





Я знаю компании, которые с радостью берут женщин, чтобы меньше платить, несмотря на традиционные риски, связанные с декретным отпуском и уходом за детьми (кстати, та же Швеция и в этом вопросе достигла прогресса: там мужчины замотивированы уходить в декретный - это часть государственной политики).