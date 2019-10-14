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Покров Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать

14 октября православные христиане почитают память Пресвятой Богородицы.

Согласно преданию, с помощью своего огромного белого одеяния Божья Матерь спасла много людей, прикрыв (покрыв) их. Оттуда и пошло это название — Покров Пресвятой Богородицы.

В этот праздник 14 октября верующим стоит пойти в церковь, помолиться Пресвятой Богородице и попросить у нее здоровья, благополучия и милосердия для себя и своей семьи. Одинокие люди также на Покров просили у Матери Божией найти хорошую пару и крепкую любовь.

Что нельзя делать 14 октября в праздник Покров Пресвятой Богородицы:
работать, рукодельничать, делать ремонт. 


Покров Пресвятой Богородицы — это важный религиозный праздник, поэтому работать ради денег или заниматься рукоделием запрещено. 

Конфликтовать. В этот день стоит простить своих обидчиков, а не ввязываться в ссоры. Спокойствие на Покров 14 октября должно стать постоянным спутником каждого человека.

Ссориться, спорить, злиться, проявлять другие негативные эмоции. Нужно постараться, чтобы Покров Пресвятой Богородицы прошел в мирном и хорошем настроении. Тогда ты получишь заряд везения и положительных эмоций на длительное время.

Пить алкогольные напитки. 14 октября точно нужно отказаться от спиртного — это грех. 
Источник: clutch.ua
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