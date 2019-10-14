Покров Пресвятой Богородицы: что категорически нельзя делать

Согласно преданию, с помощью своего огромного белого одеяния Божья Матерь спасла много людей, прикрыв (покрыв) их. Оттуда и пошло это название — Покров Пресвятой Богородицы.





В этот праздник 14 октября верующим стоит пойти в церковь, помолиться Пресвятой Богородице и попросить у нее здоровья, благополучия и милосердия для себя и своей семьи. Одинокие люди также на Покров просили у Матери Божией найти хорошую пару и крепкую любовь.





Что нельзя делать 14 октября в праздник Покров Пресвятой Богородицы:

работать, рукодельничать, делать ремонт.









Покров Пресвятой Богородицы — это важный религиозный праздник, поэтому работать ради денег или заниматься рукоделием запрещено.





Конфликтовать. В этот день стоит простить своих обидчиков, а не ввязываться в ссоры. Спокойствие на Покров 14 октября должно стать постоянным спутником каждого человека.





Ссориться, спорить, злиться, проявлять другие негативные эмоции. Нужно постараться, чтобы Покров Пресвятой Богородицы прошел в мирном и хорошем настроении. Тогда ты получишь заряд везения и положительных эмоций на длительное время.





Пить алкогольные напитки. 14 октября точно нужно отказаться от спиртного — это грех.