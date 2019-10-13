Погибшей оказалась завуч школы №21 Алла Кузьменко. Ее подруги, тоже педагоги, Ольга Пекарь и Татьяна Бойничева, попали в больницу. Татьяна до сих пор находится в реанимации областной клинической больницы, у нее многочисленные переломы, большая потеря крови, но 49-летняя женщина уже в сознании. Ольгу врачи отпустили домой в тот же вечер.





"У меня ничего только гематома на ноге", – отвечает по телефону Ольга.





В тот вечер они с Татьяной Бойничевой договорились посидеть в ресторане "ФаСоль", отметить прошедший День учителя, "поболтать о том о сем". Столик заказала Татьяна Львовна. Педагоги знакомы с 2006 года, вместе работали в гимназии №51.





"О встрече узнала наша третья общая знакомая Алла Александровна Кузьменко. Мы с удовольствием предложили к нам присоединиться. Правда, она опоздала, приехала после девяти вечера. Но за полтора часа мы все равно успели, что называется, выговориться", – Ольга на несколько секунд замолкает.









"У меня до сих не выходят из головы ее слова. В тот вечер Алла Александровна сказала: "Девочки, у меня все хорошо: я самая счастливая дочь, жена и мама", – вспоминает Ольга слова подруги и говорит, что это действительно так.





С будущим супругом Алла Кузьменко познакомилась в 15 лет, всю жизнь прожили в любви, у них двое детей: старший сын – студент юридического факультета, а младшая дочь учится в седьмом классе (Ольга Пекарь преподает у нее биологию – прим. ). Погибшую Ольга знает пять лет.





"Как они теперь без нее будут? Это ужасно!" – едва сдерживает слезы Ольга.









В тот вечер подруги вышли из ресторана и решили пройтись по Советской, Алле Кузьменко нужно было снять деньги в банкомате. Пока шли, остановились на перекресте с улицей Ирининской и сделали селфи. На часах было 22:44.





"Господи, на этом фото мы такие счастливые. И главное – вместе", – Ольга снова плачет.





Потом была еще одна остановка. Банкомат возле ресторана "Бацькi" несколько раз "выкидывал" карточку Аллы Кузьменко, но подруги терпеливо ждали. Через две минуты они дошли до середины летней террасы ресторана, и случилось непоправимое.









Последствия аварии





По словам Ольги, Татьяну Бойничеву сразу забрала проезжавшая м машина скорой помощи. Медики ехали на другой вызов, но моментально отреагировали на происшествие. А через четыре минуты приехала еще одна бригада, но Алла Кузьменко уже не дышала. Ей было 42.



