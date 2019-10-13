Парни познакомились во время срочной службы. Демобилизовавшись, приехали в столицу, чтобы трудоустроиться на стройку. Однако хорошей работы они не нашли и в конце мая нынешнего года откликнулись на предложение интернет-магазина, занимающегося распространением наркотиков и психотропов.





– Парни приобрели более 350 г запрещенных к обороту веществ, которые расфасовывали на съемной квартире. Соблюдая меры конспирации, они делали закладки на территории Московского района столицы и в Минском районе, – рассказал заместитель прокурора Московского района Иван Макаров. – В ходе проведенных сотрудниками наркоконтроля оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято более 250 г особо опасного психотропного вещества.









В материалах уголовного дела имеется информация о совершении обвиняемыми около 300 закладок, за каждую из которых неустановленное лицо перечисляло на их банковские счета «зарплату». Вину парни признали полностью. Преступление они совершили из корыстных побуждений. В настоящий момент молодые люди находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы.





– Кроме того, в ходе следствия было установлено, что два других их сослуживца также занимались распространением наркотиков, работая на тот же интернет-магазин. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 328 УК, проводится расследование, – отметил Иван Юрьевич.



