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Россияне назвали самые скучные города Европы для отпуска. Попал ли в список Минск?

Российские туристы отнесли Минск к списку скучных городов для путешествий, сообщает корреспондент «Минск-Новости» со ссылкой на Aviasales.





Специалисты сервиса провели опрос в соцсетях. Согласно результатам, 30% респондентов считают скучным для путешествия Хельсинки. По их мнению, все портит плохая погода и небольшое количество достопримечательностей. Часть респондентов считают скучным отпуск в Братиславе. 15% опрошенных пожалели об отпуске в Карловых Варах: мало развлечений, город маленький, некуда сходить. Около 10% огорчились поездкой в Мюнхен. Неинтересными для части российских туристов оказались столица Польши Варшава, итальянская Пиза, литовский Вильнюс и белорусский Минск.
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