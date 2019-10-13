















Специалисты сервиса провели опрос в соцсетях. Согласно результатам, 30% респондентов считают скучным для путешествия Хельсинки. По их мнению, все портит плохая погода и небольшое количество достопримечательностей. Часть респондентов считают скучным отпуск в Братиславе. 15% опрошенных пожалели об отпуске в Карловых Варах: мало развлечений, город маленький, некуда сходить. Около 10% огорчились поездкой в Мюнхен. Неинтересными для части российских туристов оказались столица Польши Варшава, итальянская Пиза, литовский Вильнюс и белорусский Минск.