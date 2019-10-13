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Вокруг Национального аэропорта сделают автостоянки по принципу «сухие ноги»

Земли в районе Национального аэропорта Минск будут переданы во владение Мингорисполкома, после чего в процессе благоустройства здесь появятся многоуровневые стоянки и зоны отдыха.

Об этом сообщил журналистам председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает БЕЛТА.

"Решение о передаче земель приняли Минский городской и областной Советы депутатов. Процедура движется. Планируется, что вопрос решится до конца этого года", - сказал Анатолий Сивак.

После передачи земель будут рассматриваться вопросы их благоустройства как городской территории. Планируется, что в будущем здесь появятся зоны отдыха, многоярусные стоянки, которые будут соединены коридорами и закрытыми путями с зоной аэропорта по принципу "сухие ноги".
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