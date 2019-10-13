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Вдохновилась Гретой Тунберг: 81-летнюю голливудскую звезду арестовали за участие в климатическом митинге

Знаменитую американскую актрису Джейн Фонду задержала полиция во время протестной акции с требованием к правительству активнее бороться с климатическими изменениями.

Как сообщает «Голос Америки», вместе с 81-летней звездой были задержаны еще 16 участников акции.

Актриса протестовала с группой Oil Change International. У себя на сайте актриса написала, что будет выходить на протесты каждую пятницу, «воодушевленная невероятным движением, которое создала молодежь».

Она также сообщила, что специально переехала в Вашингтон, чтобы «быть ближе к эпицентру борьбы за климат», пишет The Hollywood Reporter
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