Вместо того, чтобы смириться, он бросил вызов тому, что значит «быть человеком», пишет The Mirror . Скотт-Морган превращает себя в первого киборга — с именем Питер 2.0 — на Земле, чтобы продлить жизнь, пишет kyky.org









Скотт-Морган передвигается на электронной коляске — так началась его процедура по замене функций организма машинами. Питер уже прошел через ряд сложных операций. В частности, ученый перенес ларингэктомию (то есть удалил гортань), но записал голос в компьютер. Так он избежит опасности попадания слюны в легкие, что потенциально возможно при его состоянии здоровья.

Недавно британцу сделали лазерную операцию на глазах, и это позволило Питеру отказаться от контактных линз, довести зрение до идеала и видеть на расстоянии 70 сантиметров. Он сделал этот шаг потому, что занимается технологией, которая позволяет управлять компьютерами взглядом (ее нельзя совмещать с линзами). Это означает, что ученый начнет контролировать собственную электронную кровать и подъемник, чтобы двигаться без препятствий.







Недавно мужчине сделали уникальную операцию, которая освободила его от сиделок. В живот Питеру вставили трубки для кормления, в мочевой пузырь — катетер, и колостоматический мешок — в кишечник. Теперь он живет, не задумываясь о еде и необходимости ходить в туалет.

Британец предусмотрел синтезатор речи — именно для него ученый оцифровал собственный голос перед операцией. А чтобы собеседник считал эмоции Питера, на экране компьютера во время речи отображается аватар лица доктора, определяющий его реальное настроение.









«Я собираюсь стать Питером 2.0. И, когда я говорю «Питер 2.0», я имею в виду «киборг». А когда я говорю «киборг», я имею в виду не просто какого-то допотопного киборга, а самый совершенный человеческий кибернетический организм, когда-либо созданный за 13,8 миллиардов лет. Я планирую стать первым в мире полноценным киборгом. Почти все во мне будет необратимо изменено — тело и мозг», — объясняет Скотт-Морган и добавляет: «Я не умираю, я трансформируюсь».



