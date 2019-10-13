Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины. Об этом предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сообщил в Facebook.

Он отметил, что сегодня священный синод Элладской православной церкви поддержал соответствующее решение Вселенского патриархата.

«Благодарен моему брату во Христе, главе священного синода Церкви Греции блаженнейшему архиепископу Афинскому и всей Эллады Иерониму и братьям-архиереям, которые сегодня на заседании собора иерархов поддержали позицию и последовали каноническим и историческим решениям Вселенского патриархата, что открывает возможность полноценного взаимодействия между двумя нашими поместными автокефальными церквями во всех сферах», - написал митрополит Епифаний.

В Русской православной церкви заявили, что Элладская православная церковь может столкнуться с "последствиями" своего решения о признании Православной церкви Украины.





Об этом сказал заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов, передает "РИА Новости".





По его словам, несмотря на предложения нескольких митрополитов воздержаться от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, "выразив надежду на то, что украинская автокефалия сможет "укрепить отношения между автокефальной церкви Великой России и Украины".

"Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", - отметил Балашов.

При этом он заявил, что "десятки миллионов" членов РПЦ в Украине "ни о какой автокефалии не просили".





