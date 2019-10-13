ГАИ ищет водителя грузовика, насмерть сбившего велосипедиста
Минская областная ГАИ разыскивает водителя грузовика, который насмерть сбил велосипедиста и сам скрылся с места происшествия.
Как сообщает пресс-служба МВД, дорожная авария произошла поздно вечером 12 октября у деревни Раубичи под Минском, на 8 км трассы Р-80 Слобода-Паперня, передает "Еврорадио".
Неизвестный водитель грузовика, предположительно это был DAF XF 95-105 белого цвета, сбил 55-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по крайней правой полосе.
Велосипедист имел фликеры. От полученных травм он скончался на месте.
Правоохранители ведут расследование инцидента и просят возможных свидетелей ДТП обратиться в ГАИ.
13:54 13/10/2019