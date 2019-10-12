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В пинском клубе полуобнаженная женщина побила охранника бюстгальтером

Не совсем типичная ситуация произошла в одном из ночных клубов города Пинска. Одна из посетительниц набросилась на охранника и начала его бить… бюстгальтером.

По предварительной информации, драма разыгралась  в ночь, с пятницы на субботу, в одном из клубов Пинска, и это был  не шахматный клуб.

В этой истории прекрасно все: и полуобнаженная женщина, и бюстгальтер, которым она принялась злостно хлестать охранника перед входом в танцевальный зал, и отбивающийся и ругающийся охранник.

О природе конфликта социальные сети умалчивают. Можно только догадываться, что не последнюю роль в ней сыграл алкоголь. А еще один посетитель клуба не забыл взять телефон и в самый жаркий момент снять все на камеру и выложить в Инстаграм.
Источник: "Первый регион"
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