В пинском клубе полуобнаженная женщина побила охранника бюстгальтером
Не совсем типичная ситуация произошла в одном из ночных клубов города Пинска. Одна из посетительниц набросилась на охранника и начала его бить… бюстгальтером.
По предварительной информации, драма разыгралась в ночь, с пятницы на субботу, в одном из клубов Пинска, и это был не шахматный клуб.
В этой истории прекрасно все: и полуобнаженная женщина, и бюстгальтер, которым она принялась злостно хлестать охранника перед входом в танцевальный зал, и отбивающийся и ругающийся охранник.
О природе конфликта социальные сети умалчивают. Можно только догадываться, что не последнюю роль в ней сыграл алкоголь. А еще один посетитель клуба не забыл взять телефон и в самый жаркий момент снять все на камеру и выложить в Инстаграм.
Источник: "Первый регион"
12:16 13/10/2019