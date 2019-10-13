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Рядом с главным инженером ПСХ «Черневичи» ОАО «Борисовский завод агрегатов» Николаем Климовичем его верная супруга. Наталья не скрывает удивления: идут по жизни бок о бок с мужем уже больше 30 лет, а награду получила впервые.





— Я и не представляла, что нас будут награждать. Обычно чествуют участников жатвы. Это уже традиция. Они заслужили. А нас за что? — скромно говорит Наталья. — Быть женой главного инженера, как и механизатора, — нелегкий труд. Всегда жду, когда придет, во время жатвы домой может попасть и в 11-12 часов ночи. Конечно же, переживаю: надо и есть приготовить, и в «полном комплекте» собрать на работу, и дать возможность хорошо отдохнуть, ведь завтра его вновь ожидает ранний подъем и насыщенный трудовой день. Разгар сельскохозяйственных работ — ответственное и волнительное время. Вместе с мужем беспокоюсь, чтобы техника была исправна. Часто вспоминаю, как в первые годы работы муж приходил, пропахший соляркой. Ему частенько приходилось закатывать рукава и помогать чинить технику. Кстати, и наш сын Владислав пошел по стопам отца — окончил БГАТУ и теперь работает инженером. Любит технику, как и отец.







