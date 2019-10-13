Убил троих, планировал заживо сжечь ребенка

На данный момент завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвинялся в убийстве нескольких человек и покушении на убийство малолетнего. Детали дела обнародованы, и от них стынет в жилах кровь. Кровавая цепочка берет начало в Дальнереченске. В прошлом году группа злоумышленников ограбила магазин. После разбоя один из грабителей начал опасаться, что один из подельников "настучит", и решил с ним покончить. В те же сутки предложил ему еще одно дельце, но уже на двоих. Вывез подальше от людских глаз, чтоб свидетелей не было, и застрелил из пистолета.





Прошел месяц. Убийца "всплыл" в селе Ракитное, где он ушел в подполье. Ненадолго. Всему виной мексиканские страсти, развернувшиеся на одной из попоек. Одна из дам нашептала, что любовница ему изменяет. Ревность наслоилась на алкоголь и низменное нутро, и в ход пошел нож. Ревнивец шесть раз ударил любовницу в шею ножом. А когда тело обмякло, понял, что так это оставлять нельзя. И решил избавиться от свидетелей.









Ту самую гражданку, которая сообщила об измене, он целых 27 раз пырнул ножом. В это время в доме были дети убитой — 19-летний парень и 3-летний ребенок. Убийца резанул парня ножом по горлу, но план провалился, потому что жертве удалось сбежать. После чего убийца поджег дом, оставив малыша сгорать заживо. На помощь подоспели соседи. Ребенка успели вынести из пылающего дома, раненого в шею парня спасли.