В Клубе веселых и находчивых россияне пошутили над репликой Александра Лукашенко
В субботу вечером, 12 октября, на 1 российском канале прошла полуфинальная игра КВН.
Команда «Такая история» из Орла продемонстрировала видеосюжет с Александром Григорьевичем с его легендарной репликой: «Минск станет столицей США».
Зал отреагировал громким смехом, да и жюри высоко оценило "нарезку" находчивых россиян на тему «планов громадьё».
Шутки шутками, но по ходу, Россия и здесь хочет на чужом горбу – на планах президента Беларуси - в Высшую лигу пробиться.
"Белорусский партизан"
20:20 12/10/2019