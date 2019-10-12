Концерт Фадеева в Минске оказался под угрозой из-за пожарной тревоги
Неприятная ситуация произошла с российским продюсером и композитором Максимом Фадеевым накануне в минском отеле "Марриотт". В день приезда артиста там проводилась учебная пожарная тревога, которая негативно повлияла на слух артиста. Об этом он рассказал в своем Instagram.
"Я уже в Минске! И честно сказать, сегодня произошла неприятная ситуация, которая в корне поменяла планы на этот день. По приезде в отель наша команда была проинформирована о намечающейся пожарной тревоге. Мы попросили не включать ее, так как речь шла лишь о внутреннем обучении и гореть по-настоящему никто не собирался, однако договориться не удалось", – с сожалением отметил артист.
Он упрекнул отель в пренебрежительном отношении к клиентам, которого "никогда не видел".
Столь громкие звуки губительны для глохнущего музыканта, поэтому он попросил руководство отеля предупредить его заранее о точном времени планируемой сигнализации, чтобы успеть надеть специальные беруши.
"Тем не менее через 15 минут пожарную тревогу врубили снова, гораздо громче прежнего и без какого-либо предупреждения в этот раз. Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья. Происходящее грозило мне полной потерей слуха! Надеюсь, что таблетки позволят мне полностью восстановиться к концерту", – написал артист.
Он сообщил, что хотел бы услышать комментарии руководства отеля "настолько известного бренда" по поводу того, считает ли он подобное допустимым стандартом качества?
Концерт Максима Фадеева должен состояться в субботу 12 октября. Несколько лет назад артист оставил сольную карьеру из-за частичной потери слуха. Чтобы вернуться на сцену, для него был изобретен специальный аппарат: исполнитель выступает с полностью заблокированным звуковым проходом, чувствуя лишь вибрации.
Фадеев не может выходить из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование, и не слышит эмоции зрителей, но он их видит.
20:07 12/10/2019