Концерт Фадеева в Минске оказался под угрозой из-за пожарной тревоги





"Я уже в Минске! И честно сказать, сегодня произошла неприятная ситуация, которая в корне поменяла планы на этот день. По приезде в отель наша команда была проинформирована о намечающейся пожарной тревоге. Мы попросили не включать ее, так как речь шла лишь о внутреннем обучении и гореть по-настоящему никто не собирался, однако договориться не удалось", – с сожалением отметил артист.





Он упрекнул отель в пренебрежительном отношении к клиентам, которого "никогда не видел".





Столь громкие звуки губительны для глохнущего музыканта, поэтому он попросил руководство отеля предупредить его заранее о точном времени планируемой сигнализации, чтобы успеть надеть специальные беруши.





"Тем не менее через 15 минут пожарную тревогу врубили снова, гораздо громче прежнего и без какого-либо предупреждения в этот раз. Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья. Происходящее грозило мне полной потерей слуха! Надеюсь, что таблетки позволят мне полностью восстановиться к концерту", – написал артист.









Он сообщил, что хотел бы услышать комментарии руководства отеля "настолько известного бренда" по поводу того, считает ли он подобное допустимым стандартом качества?





Концерт Максима Фадеева должен состояться в субботу 12 октября. Несколько лет назад артист оставил сольную карьеру из-за частичной потери слуха. Чтобы вернуться на сцену, для него был изобретен специальный аппарат: исполнитель выступает с полностью заблокированным звуковым проходом, чувствуя лишь вибрации.





Фадеев не может выходить из зоны, в которой сосредоточено все необходимое оборудование, и не слышит эмоции зрителей, но он их видит.











