Женщины в возрасте 40 - 44 лет стали рожать почти вдвое чаще, чем 8 лет назад, пишет "Комсомольская правда в Беларуси".





Большую часть населения Беларуси составляет прекрасный пол. В стране на 1 января этого года проживало 5 млн 59 тысяч 400 женщин, это 53,4% всего населения, рассказал Белстат в специальном обзоре ко Дню матери.





При этом самый большой разрыв зафиксировали, как ни странно, в послевоенное время. В 1959 году дам было 55,5%, на 1000 мужчин приходилось аж 1249 женщин! Сейчас это соотношение выравнивается к 30 годам, а к шестидесяти доля женщин становится почти вдвое больше. Дело в том, что женщины лучше следят за здоровьем и живут на 10 лет дольше мужчин: 79 лет против 68,9 года.









Абсолютное большинство белорусских женщин (4 млн) в 2018 году предпочли жизнь в городе, а не в деревне. Средний возраст белорусок тоже постоянно

увеличивается, теперь он составил 43 года.









Выяснилось также, что белоруски вполне спортивные. По статистике, женщины старше 16 лет чаще всего посвящают свое свободное время физкультуре и спорту, 37,2% из них занимаются два-три раза в неделю.





Средняя белоруска получает почти на 350 рублей меньше своего мужа.

Фото: ЕКАТЕРИНА МАРТИНОВИЧ

Брестчанки впервые становятся мамами на 2,6 года раньше, чем минчанки

Жить белоруски стали дольше, поэтому и с браком уже не спешат. Впервые белорусские девушки выходят замуж в среднем в 26 лет (например, в 2011 году брачный возраст составлял 24,5 года). Второй брак сейчас приходится на 38,1 года.





Понятно, что и первого ребенка белоруски стали заводить позже - в среднем в 26,7 года. Причем в Минске этот возраст - 28,5 лет, а вот в Бресте существенно меньше - 25,9 года. Впрочем, это мировая тенденция (см. «А КАК У НИХ?»). Теперь советский титул старородящей матери уходит в прошлое - женщины в возрасте 40 - 44 лет стали рожать почти вдвое чаще, чем 8 лет назад. В репродуктивном возрасте, которым Белстат называет 15 - 49 лет, сейчас находится только 43,4% белорусок.









В 2018 году почти одинаковое количество женщин (36,8 и 37,1 тысячи соответственно) завели первого или второго ребенка. Родили третьего 14,5 тысячи, а четвертого и более ребенка - почти 6 тысяч. При этом двойнями обзавелись 1042, а тройнями - всего лишь 13 женщин.

Многодетные матери практически никогда не становятся руководителями

Почти половина (45,1%) женщин работают и одновременно воспитывают несовершеннолетних детей. Чем больше детей - тем реже дамы становятся руководителями и чаще не работают. Например, среди женщин-руководителей 56,5% не имеют детей вообще. И только 3,1% умудряются совмещать воспитание трех и более детей с руководящей должностью.









Белорусские работницы более образованны, чем мужчины. У 38% женщин есть высшее образование, у 27% - среднее специальное. Для сравнения: среди мужчин - 27% и 18% соответственно. Но, несмотря на это, белорусские женщины в 2018 году в среднем получали на 27,3% меньше, чем мужчины за аналогичную работу. В цифрах это 928,4 рубля против 1277,7 у мужчин.





Чаще всего белорусских женщин можно встретить на работе медсестрами, врачами и соцработниками (там женщин 85,6%), учителями и преподавателями (81,4%), страховщиками и финансистами (74,8%).





А КАК У НИХ?





По данным Евростата, самый юный средний возраст среди впервые родивших в Болгарии - 25,7 года. На втором месте - Румыния (25,8 года), на третьем - Латвия (26,1). В этих же странах самый высокий процент несовершеннолетних матерей.





Противоположная ситуация в Италии, где самый высокий в Евросоюзе средний возраст молодых мам - 30,6 года. Причем 6% итальянок рожают первого ребенка в 40 лет и старше. Высокий возраст первой беременности также в Испании (30,4 года), Люксембурге (30 лет) и Греции (29,9 года).



