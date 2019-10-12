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Как в Европе! В Минске рассмотрят возможность введения дифференцированной оплаты проезда в транспорте

Вопрос о внедрении дифференцированной оплаты проезда в общественном транспорте рассмотрят в столице.

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, отвечая на звонок горожанки.

Она посетовала: часто приходится пользоваться общественным транспортом, чтобы подъехать пару остановок. Для пенсионерки оплата проезда по полному тарифу в итоге обходится очень дорого.

А. Сивак пообещал, что поручит специалистам проработать механизмы, позволяющие оплачивать услуги общественного транспорта по дифференцированному тарифу в зависимости от преодоленного пассажиром расстояния.


Заметим, введение в столице таких тарифов обсуждалось неоднократно. Рассматривались варианты оплаты проезда в зависимости от времени, проведенного в транспорте, либо от расстояния. Однако пока ни один из вариантов не внедрили.

Во время прямой телефонной линии к председателю Мингорисполкома жители столицы обращались также с проблемами работы системы ЖКХ, темами благоустройства города, жилищного строительства, развития общественного транспорта и другими.
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