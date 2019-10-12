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Из-за ветра опрокинулась палатка возле "Борисов-Арены". Пострадали пять человек

Медики оказали помощь пятерым пострадавшим в результате опрокидывания палатки возле "Борисов-Арены", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

"Пострадали пять человек. Двое с переломами направлены в РНПЦ травматологии и ортопедии. Еще двое - в Борисовскую ЦРБ. Кроме того, одну пострадавшую после оказания медицинской помощи на месте отправили на амбулаторное лечение", - сказала Юлия Бородун.

Как сообщалось, палатка опрокинулась сегодня возле "Борисов-Арены" из-за сильного ветра.
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