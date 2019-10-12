В связи с операцией по обезвреживанию снаряда существенно ограничено движение поездов. Железнодорожный вокзал Геттингена закрыт, составы проходят, не останавливаясь в городе. До вечера над районом, где была найдена бомба, запрещено летать самолетам и другим летательным аппаратам.









Бомба была обнаружена на прошлой неделе во время строительных работ. Германская служба по ликвидации взрывоопасных предметов намерена обезвредить ее после завершении эвакуации.



