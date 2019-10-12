Проектирование скоростной трамвайной линии в Сухарево начнут в 2020 году
Проектирование скоростной трамвайной линии из микрорайона Сухарево в центр Минска начнется в 2020 году. Об этом сообщил во время прямой телефонной линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает агентство "Минск-Новости".
minsknews.by
По словам руководителя столицы, финансирование на эти цели заложено в инвестиционной программе Минска на следующий год. Предпроектные разработки ведутся, но "чтобы видеть картину целиком, нужен проект", отметил Сивак.
Строительство линии скоростного трамвая от Сухарево до железнодорожного вокзала предусмотрено генпланом Минска. Предполагается, что протяженность путей составит 9,4 км. Благодаря такому проекту улучшится транспортная доступность района.
16:59 12/10/2019