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Должен ли сантехник, отправляясь на вызов, иметь с собой бахилы или сменную обувь

Когда сантехник идет на вызов, должен ли он иметь с собой бахилы. Такой вопрос возник в ходе прямой линии главы администрации Октябрьского района Геннадия Люботынского, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Фото носит иллюстрационный характер

В квартире Александра Сергеевича, проживающего в доме № 27 на ул. Чкалова, после включения отопления в одной из комнат не работает батарея обогрева. Возможно, проблема в установленном на ней терморегуляторе. На вызов пришел сантехник, но он отказался снимать обувь. Хозяин квартиры, который в свою очередь не захотел убирать ковры, рабочего за порог не пустил. Сантехник ушел, написав, что заявка не удовлетворена, так как не обеспечен доступ в квартиру. А Александр Сергеевич пожаловался главе администрации района.

— Формально сантехник прав, так как ни в одном документе не прописано, что, отправляясь на вызов, он должен иметь сменную обувь или бахилы, — сказал директор КУП «Жилищно-коммунального хозяйства Октябрьского района» района Дмитрий Липницкий, присутствующий на прямой линии. – Однако наша работа заключается в том, чтобы всячески нивелировать конфликтные и спорные ситуации в районе, а не порождать новые. Особенно если они, как в данном случае, яйца выеденного не стоят.


Конфликт был улажен непосредственно в ходе телефонной линии: к Александру был направлен другой сантехник, который на всякий случай прихватил с собой новые бахилы.

О том, что необходимо оперативно решать поступающие мелкие проблемные вопросы, улаживать конфликты и споры, а не вступать в длительную переписку, пусть даже и обоснованную, Г. Люботынский еще не раз говорил работникам администрации в ходе нынешней прямой линии, на которую поступило более 10 звонков.

Касались они благоустройства дворов и мест общего пользования, подачи тепла в квартиры и торговые объекты, уборки подъездов, сноса частного сектора.

Еще одну проблему озвучил житель ул. Жуковского. На этой улице, а также на соседних – Сенницкой, Пензенской и других, в районе которых строятся станция метрополитена и транспортная развязка, возводится жилье, постоянно перемещается тяжелая строительная техника и грузовой транспорт, разнося с собой грязь и строительный мусор. Люботынский охарактеризовал эту проблему как требующую особого внимания во всем Октябрьском районе, на территории которого сегодня идут масштабные строительные работы, связанные с активным жилищным строительством и прокладкой линии метрополитена. И дал поручения соответствующим районным службам проверить соблюдение санитарного порядка на стройплощадках района, напомнив при этом, что все строительные работы должны вестись цивилизовано.
Владимир Николайчук
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