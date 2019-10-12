DrWeb разъяснил, что это связано с вредоносным скриптом JS. BtcMine, который сайт отправляет на компьютер человека, который на него заходит. Скрипт предназначен для майнинга криптовалюты.





По словам представителя DrWeb, этот скрипт мог быть размещен на сайте как сознательно его администрацией, так и без ведома администрации путем взлома сайта или похищения администраторских учетных данных.









Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая подтвердила TUT.BY наличие проблемы и пояснила, что она возникла утром 11 октября. На сайте ведутся работы, и в ближайшее время проблему обещают решить.



