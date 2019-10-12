О том, как боролась с недугом ее мама, о том, почему важно вовремя проходить обследования, выявляющие онкологию, и о том, чем все мы можем помочь людям, столкнувшимся с этой бедой, Алла Алоэ рассказывает журналисту blizko.by.

«Стало понятно, счет идёт на месяцы…»

— Мне было четырнадцать, когда маме диагностировали рак, — говорит собеседница.— Сколько ее помню, она все время пропадала на работе. Постоянно задерживалась, приходила туда в свои выходные, оставалась там после рабочего дня. Была карьеристкой — в хорошем понимании этого слова.

И карьеру она себе в итоге сделала: из должности продавца выросла до директора магазина. И все время работала, работала, работала…

Этот бешенный ритм не оставлял ей времени на визиты к врачам. Многие из нас откладывают поход в поликлинику «на потом», списывая боли на переутомление, нерегулярное питание, стрессы, еще на что-то…

А потом… Потом маму забрала «скорая». Прямо с работы. Боли в желудке были настолько сильными, что вытерпеть их было невозможно.









Из больницы она вернулась в тот же день и сказала: «есть подозрение на рак». Позже подозрение подтвердились – маме поставили четвертую, последнюю стадию рака желудка. Сделали операцию, желудок почти полностью удалили, но было уже поздно…





Метастазы раскинулись по всему организму. Стало понятно, счет идет на месяцы…





По жизни мама была бойцом с сильным характером. Твердо решила: будет бороться. Ей назначили курс «химиотерапии», лежала она в Боровлянах – в онкологическом диспансере.

После «химии» ей стало очень плохо – у нее все болело, ее рвало. Потом был второй курс, после которого ей стало еще хуже. В итоге, она самовольно покинула больницу, и больше туда не вернулась.

Последние полтора года жизни мама провела дома – с семьей. Вы знаете, беда нас сплотила. В то время, а случилось это пятнадцать лет назад, об онкологии мало что говорили – хотя в Беларуси, пережившей Чернобыль, мне кажется, должны были кричать об этом.





Но люди были настолько не сведущими…

Я помню, как от матери отвернулись подруги, узнав, что она заболела. Сначала перестали приходить, потом все реже звонили. Мне кажется, они боялись ее, как прокаженной…





А мы, мы держались вместе. Я, брат, отец, мам поддерживали друг друга. Как бы это странно не прозвучало, но это были лучшие полтора года в моей жизни. Мама всегда была дома: на кухне пахло вкусной едой, у нас были долгие семейные чаепития, длинные разговоры, совместные прогулки.

Нет, мама не прощалась, она не говорила о смерти. Ни слова. Наверное, болезнь заставила ее поменяться и понять: важнее семьи ничего нет. Мы были по-настоящему счастливы, но рак взял свое.

Уходила она мучительно. Слегла. Почти не ела. Мы с братом круглосуточно дежурили у ее постели, но мама перестала нас узнавать. От боли ее разрывало на части. К нам домой приходил врач, колол ей обезболивающие.

Мама умерла совсем молодой, ей было всего сорок…

Что такое «Розовый октябрь»?

После смерти матери Алла Алоэ стала углубляться в онкологическую тему – читать, узнавать. Девушка задумалась: чем можно помочь людям, столкнувшимся с этой бедой. И, кажется, свой ответ на него нашла.

— Время не лечит, только притупляет боль. Потеря самого близкого человека – острая заноза, которая останется со мной на всю жизнь. И часть своей жизни я решила посвятить помощи онкологическим больным. В том числе – в память о маме.

Но как?





Ведь для большинства из нас между словами онкология и смерть стоит знак равенства.





Нужен был формат, который бы не отпугнул людей, а заинтересовал, подтянул к теме. Конкретно сейчас я занимаюсь проектом, направленном на поддержку женщин, которым поставили диагноз – рак молочной железы.





— Как начинался проект?

— Начался он с картины эпохи возрождения. Полотно «Портрет мадам д’Эстре с сестрой» находится в Лувре, на нем изображены две женщины. Одна трогает вторую за грудь. Так у нас появилась идея проекта, который мы назвали: «Руками трогать».

В рамках мы стали проводить встречи с врачами-маммологами – наш постоянный гость врач-онколог Дмитрий Микулич, стали приглашать руководительницу проекта oncopacient.by Ирину Жихар, которая знает, что такое жизнь после рака.

Цель проекта – информирование женщин о том, что хотя бы раз в год необходимо посещать врача-маммолога, сдавать кровь на онкомаркеры, делать УЗИ.

Мало кто знает: во всех развитых странах, количество таких онкологических диагнозов на тысячу человек – примерно одинаковое. Разница в том, что, например, в США этот диагноз зачастую выявляют на ранних стадиях – нулевой или первой. После косметологической операции пациентка забывает о своем недуге, как о простуде. Поэтому и процент полного выздоровления там держится в районе 90-95, у нас же ситуация плачевная.





Зачастую женщины обращаются к маммологу только тогда, когда опухоль можно потрогать рукой…

— Сейчас вы готовите аукцион в поддержку женщин, заболевших раком молочной железы

— Ежегодно во всем мире проходит акция: «Розовый октябрь» — в поддержку женщин заболевших раком молочной железы. В разных странах – разные форматы. Где-то продают розовую одежду, где-то проводят «розовые забеги». Мы решили провести благотворительный аукцион – через соцсети обратились к художникам – известным и не очень, попросили отправить нам картины.









Условия было два: на картине изображена женщина, либо в композиции много розового цвета. На удивление, откликов было очень много. В итоге мы выбрали 30 картин, которые планируем продать на благотворительном аукционе. Стартовая цена каждого лота – символическая. Всего 20 рублей.

Помочь онкопациентам может каждый из нас!

Приходите: 15 октября — «Галерея современного искусства Ў» — Минск, Октябрьская, 19. Начало в 19.30. Вход свободный.