В ситуации разбирался корреспондент агентства «Минск-Новости».





Заманчиво, но…





В начале сентября возле единственного подъезда этой многоэтажки появилось заманчивое объявление. Оно гласило, что «по запросу жителей», обратившихся в данную коммерческую организацию, не за счет средств жильцов «в доме будет устанавливаться система видеокамер с круглосуточной видеозаписью придомовой территории и входа в подъезд для предупреждения и выявления противоправных действий с целью защиты вас и вашего имущества». Указаны сроки проведения поквартирного опроса и заключения необходимых договоров.





Жительница дома Кристина прислала фото объявления в нашу редакцию и поделилась своими соображениями:





— Впервые слышу, чтобы такую полезную услугу оказывали за чужие деньги. При этом утверждают, что видеосистема будет установлена, то есть решение уже кем-то принято. Но почему-то жителям надо заключить договоры. У нас, кстати, уже года четыре как стоят две видеокамеры — под козырьком подъезда и в холле первого этажа. Лично я платила за их установку, за обслуживание — нет. Работают ли камеры сейчас, не знаю. Может, вас заинтересует ситуация? Наверняка наш дом не единственный, которому хотят сделать такой подарок…





19 + 5





Мы связались с организацией, предлагающей услугу. Сотрудник, представившийся специалистом по продажам, пояснил следующее. У фирмы совместный проект со страховой компанией, согласно которому гражданин оплачивает комплексное страхование квартиры, а бонусом идет 50-процентная скидка на установку видеонаблюдения. Предусмотрена рассрочка. За техобслуживание видеосистемы ежемесячно будет начисляться небольшая сумма в жировке отдельной строкой. Для установки одной видеокамеры нужно заключить договоры с собственниками 19 квартир, для двух видеокамер — с 24 квартирами. То есть плюс пять собственников на каждую последующую камеру (в доме всего 50 квартир). Записи предполагается хранить на видеорегистраторе в закрытой электрощитовой в доме. Просматривать их смогут только заключившие договор жильцы после обращения в организацию. Что касается имеющегося видеооборудования, то, по словам собеседника, оно не работает, а кто его монтировал, неизвестно.





Буква закона





В ЖКХ № 1 Московского района, которое обслуживает дом № 14 на ул. Космонавтов, обратили внимание, что установка видеонаблюдения — не такая уж простая процедура. Как технически, так и в плане соблюдения всеми заинтересованными сторонами действующего законодательства.





Установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения за жилым домом и придомовой территорией относятся к дополнительным жилищно-коммунальным услугам, которые могут оказывать жителям по их желанию на основании заключенных индивидуальных договоров. Решение о выборе исполнителя услуг принимается простым большинством голосов потребителей и оформляется протоколом собрания либо опросным листом. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 января 2009 года № 99 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг».





— КУП ЖКХ района, как уполномоченное лицо по управлению общим имуществом и государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства, полномочиями по разрешению и согласованию выполнения работ, связанных с монтажем систем видеонаблюдения, не наделены, — отметил заместитель начальника абонентского отдела ЖКХ Московского района Павел Веселко. — Вместе с тем установка систем видеонаблюдения на фасадах и внутри зданий относится к строительной деятельности и должна выполняться на основании проектной документации. После заключения с гражданами индивидуальных договоров организации следует сдать электроустановку (систему видеонаблюдения) энергоснабжающей организации и заключить с абонентом — ЖРЭО Московского района — договор, предусматривающий оплату электроэнергии, потребленной системой видеонаблюдения. Также у абонента необходимо получить и согласовать в установленном порядке технические условия на электроснабжение системы видеонаблюдения.









То есть киловатты, которые расходуются на работу видеосистемы, должна оплачивать организация, оказывающая услугу, а не жители, которые возмещают расходы на освещение мест общего пользования и работу оборудования, за исключением лифтов, согласно показаниям общедомового счетчика (в текущем году предельно допустимый тариф 0,6 рубля на одного проживающего в месяц).





— Единого регламента работ по установке систем видеонаблюдения в жилищном фонде, понятного для всех участвующих в этом процессе сторон и согласованного на уровне Минска, к сожалению, нет, — констатирует П. Веселко. — Потому у жителей иногда возникают вопросы, ответить на которые жилищно-эксплуатационным службам бывает затруднительно. Вывод напрашивается только один: в целях проведения указанных работ в правовом русле уже давно назрела необходимость связать воедино все имеющиеся нормативные правовые акты, а также разъяснения, мнения, рекомендации различных государственных органов по поводу установки и эксплуатации систем видеонаблюдения и утвердить законодательно единый регламент.







