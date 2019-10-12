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Как-то неожиданно: Канада в снегу!

В Манитобе выпало 20 см снега, а скорость ветра в Виннипеге составила 85 км/ч


Погодные условия привели к перебоям электроснабжения

 В некоторых районах Канады уже наступили зимние погодные условия. В провинции Манитоба выпало 20 см снега, а в Виннипеге скорость ветра достигла 85 км/ч. Об этом сообщает News Winnipeg. 

По информации "Укринформа", из-за снегопада на юге Манитобы закрыли Трансканадскую магистраль. Также погодные условия привели к перебоям электроснабжения по всей провинции.
112.ua
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