Как-то неожиданно: Канада в снегу!
В Манитобе выпало 20 см снега, а скорость ветра в Виннипеге составила 85 км/ч
Погодные условия привели к перебоям электроснабжения
В некоторых районах Канады уже наступили зимние погодные условия. В провинции Манитоба выпало 20 см снега, а в Виннипеге скорость ветра достигла 85 км/ч. Об этом сообщает News Winnipeg.
По информации "Укринформа", из-за снегопада на юге Манитобы закрыли Трансканадскую магистраль. Также погодные условия привели к перебоям электроснабжения по всей провинции.
13:33 12/10/2019