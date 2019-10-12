Как-то неожиданно: Канада в снегу!





Погодные условия привели к перебоям электроснабжения





В некоторых районах Канады уже наступили зимние погодные условия. В провинции Манитоба выпало 20 см снега, а в Виннипеге скорость ветра достигла 85 км/ч. Об этом сообщает News Winnipeg.





По информации "Укринформа", из-за снегопада на юге Манитобы закрыли Трансканадскую магистраль. Также погодные условия привели к перебоям электроснабжения по всей провинции.



