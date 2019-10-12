Под Кличевом на пожаре погибли три человека
В Кличевском районе на пожаре погибли три человека. Как сообщает Могилевское областное управление МЧС, происшествие произошло поздно вечером 11 октября в деревне Леневка — загорелся жилой частный дом.
Погиб хозяин дома — неработающий 42-летний мужчина, а также двое его гостей — жителей деревне Ореховка. Одному было 46 лет, другому 42, оба не работали.
Пожар почти полностью уничтожил дом. Предполагается, что причиной возгорания стала неосторожность при курении, пишет euroradio.fm
13:17 12/10/2019