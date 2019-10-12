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Под Кличевом на пожаре погибли три человека

В Кличевском районе на пожаре погибли три человека. Как сообщает Могилевское областное управление МЧС, происшествие произошло поздно вечером 11 октября в деревне Леневка — загорелся жилой частный дом.

Погиб хозяин дома —  неработающий 42-летний мужчина, а также двое его гостей —  жителей деревне Ореховка. Одному было 46 лет, другому 42, оба не работали.

Пожар почти полностью уничтожил дом. Предполагается, что причиной возгорания стала неосторожность при курении, пишет euroradio.fm
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