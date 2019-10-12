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Россиянина, который с подельником избил гомельчанина и угнал 2 дорогих байка, приговорили в Курске к 15 годам

Курский областной суд вынес приговор 31-летнему мужчине за то, что тот избил жителя Гомеля и угнал дорогой мотоцикл.

Преступление было совершено в 2017 году: тогда двое россиян нашли объявление о продаже в Гомеле дорогого байка Yamaha, пишет gomel.today
Договорившись с продавцом, они прибыли на место встречи, где один из нападавших несколько раз ударил молотком по голове гомельчанина. Скрылись «покупатели» на угнанных из гаража мотоциклах.

Одного из напавших на 22-летнего жителя Гомеля задержали в Беларуси и в 2018 году осудили к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Его подельника задержали в Курчатове и только в мае 2018 года ему было предъявлено обвинение. К моменту судебного рассмотрения он был уже осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством, тогда без лишения свободы.


Как сообщает сайт «ДДД», в 2019 году суд города Курчатов приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а 1 октября областной суд Курска оставил приговор без изменения.
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