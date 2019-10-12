Преступление было совершено в 2017 году: тогда двое россиян нашли объявление о продаже в Гомеле дорогого байка Yamaha, пишет gomel.today

Договорившись с продавцом, они прибыли на место встречи, где один из нападавших несколько раз ударил молотком по голове гомельчанина. Скрылись «покупатели» на угнанных из гаража мотоциклах.





Одного из напавших на 22-летнего жителя Гомеля задержали в Беларуси и в 2018 году осудили к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.





Его подельника задержали в Курчатове и только в мае 2018 года ему было предъявлено обвинение. К моменту судебного рассмотрения он был уже осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством, тогда без лишения свободы.









Как сообщает сайт «ДДД», в 2019 году суд города Курчатов приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а 1 октября областной суд Курска оставил приговор без изменения.



