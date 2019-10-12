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В ближайшие часы "Хагибис" должен обрушиться на Токио. Белорусам в Японии рекомендовали не выходить на улицу без необходимости

Японские власти объявили в стране наивысший уровень опасности - в ближайшие часы "Хагибис" должен обрушиться на Токио.

Как сообщает Sputnik, посольство Беларуси в Японии предупредило граждан республики, находящихся в Стране восходящего солнца, об опасности в связи с надвигающимся супертайфуном "Хагибис".


На Японию надвигается тайфун "Хагибис", который затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра.

Власти Японии объявили в стране наивысший уровень опасности из-за стихии. Сообщение было разослано на мобильные телефоны, объявления прозвучали по телевидению и каналам интернет.


"Рекомендуем следовать указаниям местных экстренных служб, а также соблюдать меры личной безопасности, в частности, обеспечить запас продовольствия и питьевой воды на 2-3 дня и 12-13 октября без крайней необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении белорусского посольства.

Ранее сообщалось, что "Хагибис" может стать самым разрушительным тайфуном в регионе за последние 60 лет.
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