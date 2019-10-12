Как сообщае т Sputnik, посольство Беларуси в Японии предупредило граждан республики, находящихся в Стране восходящего солнца, об опасности в связи с надвигающимся супертайфуном "Хагибис".









На Японию надвигается тайфун "Хагибис", который затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра.





Власти Японии объявили в стране наивысший уровень опасности из-за стихии. Сообщение было разослано на мобильные телефоны, объявления прозвучали по телевидению и каналам интернет.









"Рекомендуем следовать указаниям местных экстренных служб, а также соблюдать меры личной безопасности, в частности, обеспечить запас продовольствия и питьевой воды на 2-3 дня и 12-13 октября без крайней необходимости не выходить на улицу", - говорится в сообщении белорусского посольства.





Ранее сообщалось, что "Хагибис" может стать самым разрушительным тайфуном в регионе за последние 60 лет.



