В Беларусь пытались незаконно ввезти 22 т арбузов и 32 т пшеницы
Гомельскими таможенниками пресечено три факта незаконного ввоза из России в Беларусь арбузов и пшеницы.
При проведении специальных мероприятий вблизи границы с Российской Федерацией таможенниками приостановлено движение трех транспортных средств. В грузовых отсеках автомобилей находилось в общей сложности 22 тонны арбузов и 32 тонны пшеницы, сообщает Государственный таможенный комитет.
Было установлено, груз перемещался без документов, подтверждающих безопасность - фитосанитарных сертификатов. Общая стоимость незаконно перевозимого товара составила более 12,5 тысяч белорусских рублей.
По данным фактам Гомельской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает для юридического лица наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
11:28 12/10/2019