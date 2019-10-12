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В Беларусь пытались незаконно ввезти 22 т арбузов и 32 т пшеницы

Гомельскими таможенниками пресечено три факта незаконного ввоза из России в Беларусь арбузов и пшеницы.

При проведении специальных мероприятий вблизи границы с Российской Федерацией таможенниками приостановлено движение трех транспортных средств. В грузовых отсеках автомобилей находилось в общей сложности 22 тонны арбузов и 32 тонны пшеницы, сообщает Государственный таможенный комитет.


Было установлено, груз перемещался без документов, подтверждающих безопасность - фитосанитарных сертификатов. Общая стоимость незаконно перевозимого товара составила более 12,5 тысяч белорусских рублей.

По данным фактам Гомельской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает для юридического лица наложение штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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