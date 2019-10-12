Найден новый антибиотик в почве мексиканских джунглей

DMITI TRAVIN





"Сопротивляемость бактерий к антибиотикам является огромной проблемой как в медицине, так и в сельском хозяйстве, вот почему столь важны поиски новых веществ с антибактериальными свойствами", - говорит Константин Северинов, биохимик из Университета Рутгерса в Нью-Брунсвике.





Экзотический антибиотик был обнаружен в корневых клубеньках дикорастущего вида бобов Phaseolus vulgaris. Это продукт жизнедеятельности симбиотической бактерии, которая фиксирует азот и сдерживает рост вредных микробов, пишет bbc.com





Эти полезные бактерии принадлежат к роду Rhizobium, но в отличие от других бактерий этого рода, они производят антибиотик фазолицин.





Мы только начинаем понимать все полезные свойства этого вещества.





Антибиотик способен атаковать многообразную группу бактериальных клеток. Однако еще важнее то, что он способен проникать в бактерию и "прикрепляться" к ее рибосоме, препятствуя ее способности вырабатывать белки.









Открыватели нового антибиотика полагают, что он может использоваться для ускорения роста многих бобовых растений.





"Мы надеемся доказать, что эта бактерия может быть использована в в качестве пробиотической добавки, - говорит Северинов. - Фазолицин препятствует росту иных потенциально вредных бактерий в корневой системе многих растений".





Добавляя такие бактерии в удобрения, можно защитить от болезней горох, чечевицу, арахисовый орех и соевые бобы.





Статья об этом публикуетс я в журнале Nature Communications.



