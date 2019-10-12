Дмитрий Мезенцев: Как минимум 5−7 уроков я обязан взять, чтобы понять, как организован, как управляется белорусский язык
Несколько уроков белорусского языка пообещал взять посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Об этом пишет tut.by, он рассказал журналистам 11 октября на открытии в Бресте бюста Александра Пушкина.
Фото: Станислав Коршунов
— Пока я не стал изучать белорусский язык. Я определился с тем, что как минимум 5−7 уроков я обязан взять, чтобы понять, как организован, как управляется белорусский язык, какие спряжения, склонения, какие есть отличия и схожесть с русским языком, — пояснил российский посол.
Глава диппредставительства также добавил, что уже сделал себе визитку на белорусском языке.
Бронзовый бюст Александра Пушкина торжественно открыли 11 октября в новом сквере Бреста. Монумент — подарок российского военно-исторического общества к 1000-летию города и 220-летию со дня рождения поэта. Его автором стал российский скульптор Виталий Шанов.
09:43 12/10/2019